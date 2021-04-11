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11 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Karaya oturan gemide bu kez de yangın çıktı

Karaya oturan gemide bu kez de yangın çıktı

İtfaiye çalışmaları detay

Argo Kargo Gemisi Trol 

-Gemiden detay
-Genel görüntü ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ocak ayında Zeytinburnu Sahili'nde karaya oturan Comoros Bayraklı "STREAMLINE" isimli kargo gemisinde bugün akşam saatlerinde çalışma esnasında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Şiddetli fırtınanın etkisiyle 29 Ocak'ta Zeytinburnu, Ahırkapı'da Morini Limanı'na kayıtlı ve Comoros Bayraklı "STREAMLINE" isimli kargo gemisi sürüklenerek karaya oturmuştu. Parçalanarak vinç yardımıyla karaya taşınan gemide bugün akşam saatlerinde işçiler çalışma yaptığı sırada yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. (VEG-
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