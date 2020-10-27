Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Karavanın fırlayan lastiği kazaya sebep oldu: 1 yaralı

Karavanın fırlayan lastiği kazaya sebep oldu: 1 yaralı

Kazada çarpışarak orta refüje çıkan araçlar

Karavan 

-Araçlardan biri devrilmiş hali
-Ambulans ve kazanın olduğu yol
-Lastiği fırlayan karavan
-Karavanın lastiğinin çıktığı yer

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da kamyonun çektiği karavanın lastiğinin fırlayarak kazaya yol açtığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Engin Köroğlu idaresindeki 55 VJ 234 plakalı kamyonun çektiği karavanın sol tekeri yerinden fırladı. Necmi Albayrak'ın kullandığı 55 AG 184 plakalı minibüs, önünde seyir eden ve yola fırlayan lastiğe çarpmamak için aniden yavaşlayan Zekeriya Aydemir yönetimindeki 06 BF 0198 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da refüje savruldu. Kazada minibüste yolcu olarak bulunan Fahri Zengin yaralandı. Yaralı, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement