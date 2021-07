Karavan üreticilerinin yüzü güldü, pandemide talep patlaması yaşandı

-karavanlar detay

- Pandemi döneminde uygulanan sosyal mesafe kurallarıyla birlikte kalabalıktan kaçan vatandaşlar çareyi karavan tatilinde buldu. Pandemi dönemiyle birlikte alternatif tatil arayışlarına giren tatilcilerin artan karavan ilgisi karşısında aralıksız çalıştıklarını belirten Pendik’teki karavan firması ortağı Tarık Irmak, artan karavan talebindeki son durumu anlattı. Tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam eden Covid-19 pandemisi nedeniyle tatilciler kalabalık tatil planlarından uzak durmayı tercih ediyor. Kalabalık tatil beldelerinden kaçan tatilciler çözümü karavan tatilinde buldu. Karavan sayesinde kalabalıktan izole olarak ulaşım ve konaklama imkanını bir arada elde eden tatilciler, istedikleri konumda ve zaman diliminde tatil yapabiliyorlar. Tatilcilerin karavana olan ilgisindeki artış karavan üreticilerinin de yüzünü güldürdü. Karavan üreticileri son dönemlerde karavana yönelik talepteki artışı değerlendirdi. “Pandemi döneminde alternatif tatil arayışına yönelen her kesimden karavan isteniyor” Pandemi döneminde artan karavan talebini anlatan karavan firması ortağı Tarık Irmak, “Pandemi döneminde artan talebe yetişmek için ilk önce kiralama olarak başladık. Daha sonra bu kiralık araçlarımız gördük ki yetişemiyor insanlara. Daha donanımlı araçlar istedik. Daha kaliteli daha iyi Avrupa'yla yarışacak şekilde araçlar üretmek için biz de pandemi döneminde üretime girdik. 6 aydır üretim yapıyoruz. 6 aydır ARGE'sini tamamladığımız aracımız da şu an içerisinde oturduğumuz araç. İçerisinde kullanılan tüm malzemeler özel ahşapla yapılmıştır. 6 bin kaleme yakın ürün kullanıyoruz. Bu şekilde istihdam da sağlamış oluyoruz aynı zamanda. Türkiye'nin karavanda Avrupa'nın üretim merkezi olacağına inanıyoruz aynı zamanda. Yetişmeye çalışıyoruz. Nerdeyse müşteri seçer durumdayız. Artan talebe yetişmek biraz zor oluyor. Pandeminin artmasıyla aslında insanların alternatif tatil arayışına yönlenmesiyle birlikte her kesimden neredeyse şu an karavan isteniyor. Genelde aileler veya tatil anlayışını değiştirmek isteyen her kesimden isteniyor. Daha önceleri Avrupa'dan veya biraz daha farklı kesim tercih ediyordu ama şu an herkes karavanı tercih ediyor” dedi.

“Araçlarımız hem kiralanabiliyor, hem satın alınabiliyor” Karavan kiralama şartlarından da bahseden Tarık Irmak, “Yani fiyatlar, dönüşüm maliyetlerine göre, tamamen aracın iç özellik ve donanımlarına göre değişkenlik göstermektedir. 290 bin TL'den başlamaktadır fiyatlar. Yurt dışı piyasasından da oldukça talebimiz var. Genelde Türk vatandaşlarımız, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarımız dönüşüm yaptırmak istiyorlar. Çünkü daha uygun maliyet oluyor onlar için. Yurt içindense tüm kesimden talep oluyor. Araçlarımız hem kiralanabiliyor hem satın alınabiliyor. Önceden satın almak istediğiniz bu aracı kiralayabiliyorsunuz da böyle bu şekilde de deneyimlemiş oluyorsunuz. Bu hayat bize uygun mu, değil mi yapabilir miyiz diye düşünen müşterilere avantaj sağlıyor. Daha önceleri deneyip daha sonra bu hayatı daha çok sevip veya yapabileceğine inananlar genelde satın alma yoluna geçiyor. Kiralama şartlarımız minimum 3 gün. Bunun sebebi de karavan tatilini daha iyi anlayabilmeleri. Şartlar olarak da B sınıfı ehliyet yeterli. İsteyen herkes de kiralayabilir karavanları.” dedi.

