Karate şampiyonlarından Başkan Zolan’a ziyaret

-Konuşmalardan görüntü

-Başkan Zolandan görüntü

-Sporculardan makamdan görüntü

-Fotoğraf çekiminden görüntü



( DENİZLİ )- Başkan Zolan: "Gayret sizden destek bizden"- Şampiyon karatecilerden Başkan Zolan'a ziyaret DENİZLİ



- Sakarya'da düzenlenen Karate Kata Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu olan Denizli takımı, Başkan Zolan'ı ziyaret etti. 2021 yılından itibaren Denizli Büyükşehir Belediyespor forması giyecek sporcularla birlikte karate kıyafeti giyip poz veren Başkan Zolan, "Gayret sizden, destek bizden" dedi.

Türkiye Karate Federasyonu'nun Sakarya'da düzenlediği Karate Kata Şampiyonası'na katılarak Ümit-Genç Bayanlar Takım Kata kategorisinde altın madalya kazanan Denizli takımı Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Ziyarete, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Süleyman Akbulut, Spor Şube Müdürü Murat Aydoğmuş, diğer antrenör ve sporcular katıldı.

Karate Antrenörü Muhammet Kaya, Damla Su Türemen'in bu yıl katıldığı bir şampiyonada dünya ikincisi olduğunu anlatarak, "Sporcularımız artık Büyükşehir Belediyesi bünyesinde spor yapacak, sizin sayenizde bayrağımızı göklere çekecek. Böyle bir hedefimiz var. Temennimiz Büyükşehir Belediyesi sporcularının bu yıl Türkiye Şampiyonu olup Avrupa Şampiyonası'nda temsil hakkı kazanması ve istediği madalyayı almasıdır" dedi.

"Uluslararası müsabakalarda İstiklal Marşı duymak istiyoruz"Karate sporunu ilerletmek istediklerine değinen Zolan, "Başarılarınızın daim olmasını arzu ediyoruz. İnşallah Büyükşehir Belediyemizin destekleri ve sizlerin de gayretleri ile karate sporumuzu daha ileriye götürmek istiyoruz. Sizlerin başarısını gördükten sonra daha çok heyecanlanıyoruz, Özellikle uluslararası müsabakalarda alınacak altın madalyalarla İstiklal Marşı'nı duymak istiyoruz. Damla kızımızın dünyadaki başarısını biliyoruz. İnşallah sizler de örnek olacaksınız, sizden sonra gelenler de aynı başarıyı devam ettirecek" diye konuştu.

“Neye ihtiyaç varsa en üst seviyede destek olacağız”Gençlerin spor yapmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, şunları kaydetti: "Gençlerimizin müsabakalardan madalya almaları bizi tabi ki mutlu eder, hele hele dünyada derece yapmak, şampiyon olmak ayrı bir güzellik. Ama onun özü de spor yapmaktır. Büyükşehir Belediyesi olarak sizlerle birlikte olacağız inşallah. Büyükşehrimizin sporcuları olarak yarışlara hazırlanacaksınız, neye ihtiyaç varsa en üst seviyede destek olacağız. Gayret sizden destek bizden ifadelerini kulandı.Konuşmaların ardından antrenör Kaya, 2018 Avrupa Şampiyonası'nda taktığı kemeri Başkan Zolan'a hediye etti. Karate kıyafeti giyen Başkan Zolan ve sporcular daha sonra gard pozisyonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.



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