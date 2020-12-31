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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Karasu sahilinde yazı aratmayan görüntüler

Karasu sahilinde yazı aratmayan görüntüler

Sahile akın eden insanlar detay

Hava Sıcaklığı Karya Mısır Seyyar Satıcılar 

-Sahilden detaylar

( SAKARYA )- Güneşi gören vatandaşlar sahile akın etti SAKARYA

- Sakarya’nın Karasu ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığını fırsat bilen vatandaşlar, sahile akın etti. Karasu sahilinde ortaya çıkan görüntüler, yazı aratmadı. Aralık ayının son gününde Karasu’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, yazı aratmayan görüntüleri beraberinde getirdi. İlçede güneşi gören vatandaşlar, sahile akın etti. Korona virüs ile mücadele kapsamında kafe ve restoranların kapanması nedeniyle vatandaşlar; çayını, kahvesini ve yiyeceklerini yanında getirdi. Güneşin tadını çıkaran vatandaşlar çocuklarıyla birlikte balık tutarken, ailecek sahilde piknik yapanlar ise dikkatlerden kaçmadı. Yazdan kalma bir günün yaşandığı ilçede çocuklar sokağa çıkma saatlerinde kumun ve oyun parkının tadını çıkardı. Sahildeki yoğunluğu fırsat bilen seyyar satıcılar ise, sıcak çay, simit, süt mısırı ve şeker satışı yaptı. (EA-BCT-
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