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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Karapet Geçidi'nde yılın ilk karı yağdı

Karapet Geçidi'nde yılın ilk karı yağdı

Kar yağışı

( VAN ) VAN

Yağan Kar Yağışı Irak 


- Van-Bahçesaray karayolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karapet Geçidinde yılın ilk karı yağdı. Van kent merkezinde yağan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Van- Bahçesaray karayolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karapet Geçidi kar yağışıyla beyaza büründü. Zaman zaman etkili olan sis ve kar yağışı sürücüleri zor anlar yaşatıyor. Ekipler, yoğun sis ve yağışa rağmen iş makineleriyle yolda biriken karları temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
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