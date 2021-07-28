Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Karantinayı ihlal etti, 'HES kodu' ele verdi: Polis cadde de dolaşırken yakaladı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Karantinayı ihlal etti, 'HES kodu' ele verdi: Polis cadde de dolaşırken yakaladı

Karantinayı ihlal etti, 'HES kodu' ele verdi: Polis cadde de dolaşırken yakaladı

HES kodu riskli (temaslı) olan gençten detaylar

Polis Karantina Para Cezası Akalan Trol 

-Ekiplerden detaylar
-Maske denetiminden detaylar
-Maske dağıtımı yapılırken
-Vatandaşlara uyarılar yapılırken
-Detay görüntüler

( KIRIKKALE -ÖZEL) Karantinayı ihlal etti, "HES kodu" ele verdi: Polis cadde de dolaşırken yakaladı KIRIKKALE

- Kırıkkale'de korona virüs denetimi yapan ekipler, karantinada olması gerekirken insan yoğunluğunun en fazla olduğu caddede dolaşan genç vatandaşı "HES kodu" sorgusunda tespit etti. Karantinaya alınan riskli grubundaki gence 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı. Kırıkkale'de korona virüsü (Covid-19) pozitif vaka artışının önüne geçebilmek için gece saatlerine kadar denetim yapıldı. Valilik koordinesinde İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri ve polis, insan yoğunluğunun en fazla olduğu cadde ve parklarda "HES kodu" ve maske kontrollerini gerçekleştirdi. Atatürk Caddesi üzerinde uygulama noktası oluşturan Motosikletli Polis Timleri, vatandaşların "HES kodu" ve "GBT" (Genel Bilgi Toplama) sorgulamasını yaptı. "HES kodu" sorgusunda temaslı olduğu tespit edilen Osman Y. (27), insan yoğunluğunun en fazla olduğu caddede dolaşırken yakalandı. PCR testi pozitif olan annesinden dolayı riskli gurubuna dahil olan Osman Y., filyasyon ekiplerince karantinaya götürüldü. 4 bin 50 lira da idari para cezası uygulandı. Salgın Denetim Merkezi ekiplerince, cadde, park ve kafe gibi insan yoğunluğunun fazla olduğu alanlarda maske kontrolleri yapıldı. Maskesiz dolaşan vatandaşlar uyarıldı. Bazı vatandaşlara da maske dağıtıldı. Kafe işletme sahiplerine de uyarı yapan ekipler, yakın derece akraba olmayan müşterilerin 60 santimetrelik mesafe kuralına uymaları istendi.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı