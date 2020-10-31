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31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Karantinayı ihlal eden vatandaşa şeritli koruma

Karantinayı ihlal eden vatandaşa şeritli koruma

Karantinadan kaçan vatandaş

Karantina Para Cezası Polis Kontrolü Emniyet Şeridi Polis Ekipleri 

-Vatandaşın emniyet şeridi içinden detayı
-Ambulansın gelmesi
-Vatandaşın ambulansa binmesi
-Ambulans ayrılırken el sallaması

( KAHRAMANMARAŞ )- Filyasyon ekibi ile ambulansa alınan şüpheli, olay yerinden gazetecilere el sallayarak ayrıldı- Karantinayı ihlal eden vatandaşa sokakta karantina uygulandı KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş polisi, karantina kapsamında olması gereken korona virüs şüphelisi bir vatandaş, emniyet şeridi içinde karantinaya alındı. Olay, Dulkadiroğlu İlçesi Kent Meydanında yaşandı. Maske, temizlik ve sosyal mesafe denetimi yapan polis ekipleri maske takmayan İbrahim Milcan’ı durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Yapılan kimlik kontrolü sonucunda karantinada olması gereken korona virüs şüphelisi Milcan, polis kontrolünde yakalandığı yerde karantinaya alındı. Diğer vatandaşlarla temas etmemesi için etrafına emniyet şeridi çekilen vatandaş, polis ekiplerinin kontrolünde filyasyon ekibini bekletilmesi sağlandı. Olay yerine filyasyon ekibi şüpheli İbrahim Milcan’ı ambulansa alındıktan sonra gazetecilere el sallayarak olay yerinden götürüldü. Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) teslim edilen Milcan’a, maskesiz gezmekten 900 lira ve karantinayı ihlal ettiği için de İl Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 3 bin 150 lira idari para cezası tatbik edildi.
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