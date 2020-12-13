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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Karantinaya alınan apartmanlarda dezenfeksiyon çalışmaları

Karantinaya alınan apartmanlarda dezenfeksiyon çalışmaları

Ekiplerin dezenfekte çalışmaları

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

Karantina Dezenfeksiyon 


- Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Kütahya Valiliği’nin İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı kararı gereği, karantinaya alınan apartmanlarda dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor. Kütahya Belediyesi karantina sürecinde olan vatandaşların gerekli ihtiyaçlarını karşılamasının yanında, halk sağlığını da korumak adına üzerine düşen görevi yerine getiriyor. Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Kütahya Valiliği'nin 30 Kasım 2020 Tarihli ve 2020/79 Sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantı Kararı gereği 30 Kasım 2020 tarihi saat 24:00'ten itibaren 14 gün süre ile 'Kütahya İli Belediye Mücavir Alan Sınırları' içerisinde yer alan ve karantina uygulaması başlatılan mahallelerdeki adreslere Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından dezenfeksiyon işlemi yapılıyor. Kütahya Valiliği il Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantinaya alınan apartmanlarda dezenfeksiyon çalışmalarına devam edecek. Diğer taraftan her gün özel halk otobüsleri, duraklar, taksiler, şehir merkezindeki cadde ve sokaklarda dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyor.
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