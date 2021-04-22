Karantinasının bitmesine 1 gün kala AVM’ye girerken yakalandı

-Şahsın polis aracına bindirilerek yurda götürülmesi

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( TOKAT -ÖZEL) TOKAT



- Tokat’ta, bir kişi karantina süresinin bitmesine 1 gün kala AVM'ye girmek isterken yakalandı. Edinilen bilgiye göre; Tokat’ın Erbaa ilçesinde ikamet eden H.B.U (55) Covid hastası ile temaslı olduğu için evinde karantinaya alındı. H.B.U., karantina süreci bittiğini düşünerek özel arazı ile Tokat'a gitti. Burada bir AVM’ye girmek istedi. Özel güvenlik görevlilerinin HES kodu sorgulamasında şahsın riskli grupta olduğu tespit edildi. Olayın polise bildirilmesi sonucu ekipler filyasyon ekipleri ile temasa geçti. Şahsın izolesinin bitmesine 1 gün kaldığı tespit edildi. İzole süreci bitmediği için şahıs polis aracına bindirilerek karantina süresini tamamlamak üzere yurda götürüldü.



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