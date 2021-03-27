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27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Karantinadan kaçanlar böyle yakalandı

Karantinadan kaçanlar böyle yakalandı

Tekerlekli sandalyeli hastayı polis ekiplerinin durdurup ambulansa bindirmeleri

( YALOVA )- Yalova'da karantinadan kaçan şahısları polis yakalayıp yurda teslim etti YALOVA

Karantina Güvenlik Güçleri Akalan Polis Ekipleri Tekerlekli Sandalye 


- Yalova'da pozitif hastalarla temaslı olduğu halde evlerini terk eden Covid19'lu kişileri güvenlik güçleri, şehir merkezinde yakaladı. Edinilen bilgiye göre, Yalova İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı çalışan filyasyon ekipleri her gün kontrol etmek için evlerine gittikleri hastalara ulaşamayınca polis ekiplerine haber verildi.
Covid-19 temaslı oldukları halde dışarıya çıman şahıslar polis ekipleri tarafından şehir merkezinde yakalandı. Hastalardan biri tekerlekli sandalye ile dolaşırken polis ekipleri tarafından durdurulup olay yerine çağrılan ambulansa bindirilerek Kredi Yurtlar Kurumu yerleşkesine götürülürdü. Şahıslara karantina kurallarına uymadıkları için cezai işlem uygulandı.
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