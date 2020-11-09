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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Karantinadan kaçan kadın uygulamaya takıldı

Karantinadan kaçan kadın uygulamaya takıldı

Polis ekiplerinden görüntü

Polis Karantina Toplu Taşıma Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Uygulamadan görüntü
-Karantina ihlali yapan kadın
-Kadının ambulansa bindirilmesi
-Maske takmayan vatandaşlar
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) - ADIYAMAN

- Adıyaman’da, karantina ihlali yapan kadın, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünün toplu taşıma araçlarına yönelik yaptığı uygulamaya takıldı. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus polis ekipleri ile Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı yakınlarında toplu taşıma araçlarına yönelik maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı. Toplu taşıma araçlarını denetleyen polis ekipleri aynı zamanda sürücülerin ve yolcularında kimlik kontrollerini gerçekleştirdi. Yapılan uygulama Z.K., isimli bir kadının karantina ihlali yaptığı anlaşıldı. Durum üzerine uygulama noktasına 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı. Gelen sağlık ekiplerince ambulansa bindirilen kadın, pozitifli hastaların bulunduğu yurda götürüldü. Denetimler kapsamında maske takmayarak yolda yürüyen vatandaşlar ise maske takmaları konusunda uyarıldı. (CK-SD-
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