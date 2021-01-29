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29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- Karantinadan çıkan Ukrayna’da hayat normale dönüyor

- Karantinadan çıkan Ukrayna’da hayat normale dönüyor

Sokaktan detay

Sosyal Medya Alışveriş Karantina Harekete Geç Sosyal Hayat 

-AVM önünden detay
-AVM içerisinden gelen maskeli insanlar

( KİEV ) KİEV

- Ukrayna'da 16 gün süren karantina uygulamasının ardından hayat normale dönmeye başladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin talimatı sonrasında harekete geçen Bakanlar Kurulu, Ukrayna genelinde 8-24 Ocak arası karantina uygulamasına gidilmesine yönelik karar almış ve karantina süreci başladığı günden itibaren tüm işletmeler çok sıkı denetimlerden geçmişti. 24 Ocak’ta biten karantina sonrası Ukrayna genelinde hayat normale dönmeye başladı.
İşletmeler, alışveriş merkezleri, spor salonları, restoranlar açıldı ve halk sosyal hayata tekrar adapte olmaya başladı.
“Karantina bitti, aşılama başlıyor” Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise, günlük vaka sayıları dikkate alındığında olumlu sonuçlar doğuran karantina uygulamasının ardından sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, “Karantinadan çıkışımızın ilk günü. Herkese teşekkür ederim. Karantina uygulaması sayesinde korkulan vaka artışları yaşanmadı. Şubat ayında ülkeye 1 milyon doz korona virüs aşısı gelecek ve aşılama kampanyası başlayacak. Konuya ilişkin detayları netleştikçe aktaracağız” ifadelerini kullanmıştı. Karantinanın kalktığı Ukrayna genelinde alışveriş merkezleri ve marketler gibi kalabalık alanlarda maske takma zorunluluğu devam ediyor.
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