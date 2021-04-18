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18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Karantinadaki sürücü servis şoförlüğü yaparken yakalandı

Karantinadaki sürücü servis şoförlüğü yaparken yakalandı

Olay yerinden görüntü

Karantina Polis Ekipleri Sağlıkçı Servis Şoförü Servis Aracı 

-Servis şoförünün görüntüsü
-Polis ve sağlıkçıların görüntüsü
-Sürücünün ambulansa bindirilmesi
-Polis uygulama görüntüleri
-Detaylar

( AKSARAY )- Hem karantinayı deldi, hem de servis şoförlüğü yaparak onlarca kişinin ağlığını tehlikeye attı AKSARAY

- Temaslı olduğu için karantinaya alınan servis şoförü karantinada olması gerekirken servis minibüsüyle polise yakalandı. Aksaray’da Korona Virüslü şahıslarla temaslı olduğu için 8 gün önce ev karantinasına alınan Veysel B. (44) karantina kurallarını ihlal ederek çalıştığı firmanın servis aracı ile bir lokantanın çalışanlarını almak için trafiğe çıktı. Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri tarafından durdurulan 68 S 0055 plakalı servis minibüsünün sürücüsü Veysel B. ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirildi. Ayrıca pandemi kapsamında sorgusu yapılan sürücünün karantina sürecinde olduğu tespit edildi. Bunun üzerine polis ekiplerince olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri istendi. Kısa sürede uygulama noktasına gelen 112 Acil Yardım ekipleri tarafından sorgulaması ve izlenimi onaylanan servis şoförü ambulansla Cemalettin Aksaray-i Yurt Müdürlüğü'ne götürüldü. Veysel B.'nin burada 10 gün süreyle karantinada tutulacağı öğrenildi. (YC-
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