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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Karantinadaki mahalleye girdi, 37 yerinden bıçakladı

Karantinadaki mahalleye girdi, 37 yerinden bıçakladı

Tokat'ta bıçaklı saldırının yaşandığı mahalle

Karantina Bıçaklı Saldırı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Saldırı 

-Olay yerinden detay

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ın Erbaa ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü kişiyi Covid-19 karantinasındaki mahallede 37 yerinden bıçakladı. Edinilen bilgiye göre olay; Karantina uygulaması olan Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah K. (42) evinden çıktığı sırada bıçaklı saldırıya uğradı. Defalarca bıçaklanan şahıs sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesin sevk edilen şahsın 37 yerinden bıçaklandığı tespit edildi. Hayatı tehlikesi devam eden şahsın akciğerinden yaralandığı öğrenildi. Olay yerine 1 kilometre uzakta yakalandı Abdullah K.'yı bıçakladıktan sonra kaçan Murat K. (35) ise olay yerinden yaklaşık 1 kilometre uzakta karantina kapama noktasında bulunan polis ekipleri tarafından yakalandı. Ankara’dan Tokat’a geldiği öğrenilen şahsın yapılan sorgusunda boşanma aşamasında olduğu eşi D.K. ile ilişkisi olduğu gerekçesi ile Abdullah K.'yı (42) bıçakladığını itiraf ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan şahısın emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor.
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