Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Karantinada olması gerekirken seyahatte yakalandı

Karantinada olması gerekirken seyahatte yakalandı

Şahsın 112 ile konuşması

Karantina Akalan Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Basın Mensupları 

-Polislerin görüntüsü
-Ambulansın görüntüsü
-Şahsın ambulans içinde görüntüsü
-Sürücünün ambulansa binmesi
-Ambulansın açık camından sürücünün görüntüsü
-Şahsın kameraları kapatın diyerek tepkisi
-Ambulans, araç ve polis otosunun olay yerinden hareket etmesi

( AKSARAY )- “Hoş bir durum değil, rahatsız oluyorum. Kamerayı kapatır mısınız?” AKSARAY

- Riskli olduğu için karantinada olması gereken izlemdeki vatandaş, araçla seyahat ederken polis ekiplerine yakalandı. Kameralardan rahatsız olduğunu belirten sürücü, “Hoş bir durum değil, rahatsız oluyorum. Kamerayı kapatır mısınız?” dedi.
Olay, Aksaray - Adana Karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Covid-19 tedbirleri kapsamında karayolunda denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, E.K.(26) idaresindeki 27 BHN 99 plakalı otomobili durdurdu. Seyahat belgesi kontrolü yaptığı sırada polis ekipleri sürücünün riskli ve izlemde olduğunu, karantinada olması gerektiğini tespit etti. Bunun üzerine polis ekipleri durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri izlemdeki sürücüyü ambulansla alarak karantinaya alınması için İl Hıfzıssıhha Kurulunun belirlemiş olduğu Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğüne ait yurda götürdü. Ambulansa binerken kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına kameralardan rahatsız olduğunu belirten sürücü, “Gerçekten rahatsız oluyorum, şunu kapatır mısınız? Neyi çekiyorsunuz şu anda. Bakın kameradan rahatsız oluyorum, hoş bir durum değil yani” diye tepki gösterdi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı