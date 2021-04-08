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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Karantinada olması gerekirken otobüste yakalandı: 4 bin 50 lira ceza yedi

Karantinada olması gerekirken otobüste yakalandı: 4 bin 50 lira ceza yedi

Bölge trafik noktasından detaylar

Güzergah Karantina Para Cezası Polis Ekipleri Kontrol Noktası 

-İl Salgın Denetim ekibinden detaylar
-Karantinaya alınan yolcudan detaylar
-Detay görüntüler

( KIRIKKALE -ÖZEL)- 43 ilin geçiş güzergahında HES kodu denetimi KIRIKKALE

- Kırıkkale’de durdurulan otobüste polis ekiplerince yapılan HES kodu kontrollerinde "risklidir" grubundaki bir yolcu karantina yurduna yerleştirildi. Yolcuya, insan sağlığını tehlikeye atma gerekçesiyle de 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.Kırıkkale Valiliği koordinesinde, korona virüs salgınıyla mücadelenin etkin sürdürülebilmesi için denetimler sürüyor. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki kilit kavşaktaki kontrol noktasında polis ekipleri, Ankara’dan Tokat’a seyahat eden otobüsteki kişilerin “HES kodu” sorgulamasını yaptı. Kontroller sırasında HES kodu “riskli” gurubunda yer alan M.A. (62) isimli yolcunun karantinada olması gerektiği belirlendi.Polis, İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) görevlilerine durumu bildirdi. “Riskli” grubunda yer alan M.A.’ya toplum sağlığını tehlikeye atma nedeniyle 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı. Otobüs firmasına da tedbirlere uymamaktan 4 bin 50 lira ceza kesildi.M.A., salgın denetim ekiplerince karantina yurduna yerleştirildi.
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