Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Karantinada olması gerekirken direksiyon başına geçen sürücü, polis ekiplerine yakalandı

Karantinada olması gerekirken direksiyon başına geçen sürücü, polis ekiplerine yakalandı

Sürücünün durdurulması

( İSTANBUL ) - (ÖZEL) İSTANBUL

Karantina Para Cezası Trafik Polisi Polis Ekipleri Direksiyon 


- Mecidiyeköy'de denetim yapan trafik polisi, karantina ihlali yapan bir sürücüye 3 bin 180 TL para cezası kesti. Şüpheli, polis ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde korona virüs denetimleri gerçekleştirdi. Mecidiyeköy'de denetim yapan trafik polisleri, araçları tek tek durdurarak sürücülerin belgelerini kontrol etti. Denetimler sırasında durdurulan R.B. isimli sürücünün bir korona virüs hastasıyla temaslı olduğu ve karantinada olması gerektiği tespit edildi. Sürücüye 3 bin 180 TL para cezası kesildi. Sürücü R.B. ise herhangi bir temas etmediğini, karantinada olması gerektiğinden haberinin olmadığını söyledi.

Aracı çekici yardımıyla otoparka götürülürken, R.B. ise polis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. (MH-ÖFA
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı