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28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Karantinada olması gerekirken bankaya para çekmeye geldi

Karantinada olması gerekirken bankaya para çekmeye geldi

Karantinayı ihlal eden şahsın görüntülenmesi

( KASTAMONU )-Bankaya gelen şahsın, HES kodu sorgulamasında karantinada olması gerektiği ortaya çıktı KASTAMONU

Karantina Güvenlik Görevlisi 


- Kastamonu’nun Cide ilçesinde bankaya para çekmeye gelen şahsın yapılan HES kodu sorgulamasında karantinada olması gerektiği ortaya çıktı. Polis ekipleri, şahıs hakkında cezai işlem yaparak zorunlu karantinaya aldı. Edinilen bilgiye göre, Cide’de ikamet eden Muzaffer D., bir bankaya para çekmek için gitti. Bankada sıra beklediği esnada güvenlik görevlisi tarafından yapılan HES kodu sorgulamasında Muzaffer D'nin Covid-19 şüphelisi olduğu ve karantinayı ihlal ederek bankaya geldiği belirlendi. Polis ekiplerine haber verilmesi üzerine Muzaffer D., cezai işlem uygulanarak zorunlu karantinaya alındı.
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