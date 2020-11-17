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17 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Karantinada olması gereken otobüs şoförü seferde yakalandı

Karantinada olması gereken otobüs şoförü seferde yakalandı

Olay yerinden görüntü

Karantina Yolcu Otobüsü Otobüs Şoförü Polis Ekipleri Basın Mensupları 

-Otobüsün görüntüsü
-Şoförün ambulansa bindirilmesi
-Şoför ile Röp.
-Ambulans ve polis ekiplerinin görüntüsü
-2 yolcunun görüntüsü
-Detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da virüslü bir vatandaşa temas ettiği için karantinada olması gereken otobüs şoförü Ankara Aksaray seferini yaparken polis ekiplerine yakalandı. Olay, Aksaray - Ankara Karayolu Bölge Trafik Denetleme Şubesi önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, trafik polisleri yolcu otobüsleri üzerinde yaptığı denetim esnasında Ankara’dan Aksaray istikametine seyreden Ahmet K. (50) idaresindeki 68 HZ 325 plakalı yolcu otobüsünü durdurdu. İçerisinde 2 şoför, 2 muavin ve 2 yolcu olmak üzere toplam 6 kişinin bulunduğu otobüste denetim yapan polis ekipleri yaptıkları sorguda otobüs şoförünün virüslü biriyle temas ettiği gerekçesiyle karantinada olması gerektiğini tespit etti. Bunun üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri istendi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri otobüs şoförünü geniş güvelik önlemleri altında ambulansa aldı. 2 yolcu olan otobüste yolcunun olmadığını söyledi Ambulans içerisinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan otobüs şoförü Ahmet K., virüsün kendisiyle bir alakası olmadığını iddia ederek, otobüste de yolcu olmadığını savundu. 2 yolcunun bulunduğu otobüste evine gittiğini söyleyen Ahmet K., ““Yok, bende virüs yok. Biz virüslü yolcu taşımışız, risk altındaymışız. Ankara’dan geliyorum evime gidiyorum. Bizimle bir alakası yok yani. Yolcumuz yok. 2 kişi vardı zaten. Yani yolcu taşıma yok” diye kendini savundu.
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