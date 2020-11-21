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21 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Karantinada kalan ailenin evinde yangın çıktı

Karantinada kalan ailenin evinde yangın çıktı

YANGIN YERİNDEN GÖRÜNTÜLER

Çatı Katı Karantina Yangın Yeri Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

-AİLEDEN GÖRÜNTÜLER
-DETAYLAR

( BURSA )-Yangını gören mahalle sokağa çıktı, polis anında müdahale ederek evlerine gönderdi BURSA

- Bursa'nın İnegöl İlçesinde 3 katlı binanın çatı katında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla yangın çıktı.Yangını gören mahalle halkı sokağa döküldü. Yangın çıkan evde kalan ailenin karantinada olduğu ortaya çıktı. Dışarıya çıkan aileyi 112 ekipleri olay yerinden alarak ambulansla aldı. Edinilen bilgilere göre yangın Mesudiye mahallesi Cevahir sokakta meydana geldi. Henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine yangın yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri ise sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla mahalleye dökülen meraklı vatandaşları uyararak evlerine gönderdi. Uzun uğraşlar sonucu yangın söndürüldü. Öte yandan yangının çıktığı evde kalan 4 kişilik ailenin karantinada olduğu öğrenildi. Gelen sağlık ekipleri dışarıda bekleyen aileyi ambulansa aldı. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.
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