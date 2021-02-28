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28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Karantina süresi biten Ermenek’te, kontroller devam ediyor

Karantina süresi biten Ermenek’te, kontroller devam ediyor

İlçe girişi

Polis Karantina Jandarma Kışla Trol 

-Polisin denetimleri
-Boş sokaklar
-İlçenin genel görüntüsü

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman'ın Ermenek ilçesinde 5 günlük karantina süresinin dolmasının ardından jandarma ve polisin sıkı denetimleri devam ediyor. Kaymakam Hacı Osman Hökelekli başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs vakalarının artması üzerine 22-26 Şubat tarihleri arasında ilçe ve 26 köyünde karantina kararı aldı. Alınan karantina kararının ardında polis ve jandarma ekipleri ilçe giriş ve çıkışları ile köylerde kontrollerini arttırarak denetimlerini aralıksız olarak sürdürdü. 11 bin 450 nüfusa sahip ilçe ve 26 köyünde alınan karantina 27 Şubat sabah saat 05.00’da sona erdi. Karantina süreci boyunca ilçe halkı yalnızca zaruri ihtiyaçları için sokağa çıkma izni verildi.
Uygulanan karantina nedeniyle ilçe ve köylerinde korana virüs vakalarında ciddi anlamda düşüş görüldüğü öğrenildi.
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