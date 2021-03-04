Karantina bölgesinde güvenlik üst düzeyde

-Beldenin drone ile sokak ve caddelerinin görüntüsü

-Jandarma ekipleri drone görüntüsü

-Jandarma ekiplerinin araçla anons yapması aktüel görüntüsü

-Sokak sokak cadde cadde gezen jandarma ekipleri

-Boş cadde ve sokakların aktüel çekim görüntüleri



( AKSARAY ) AKSARAY



- Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan ’Çok yüksek riskli’ kırmızı kategoride yer alan Aksaray’da, vaka sayısının yüksek olması sebebiyle dün itibariyle karantinaya alınan Yenikent beldesinde jandarma ekipleri cadde cadde, sokak sokak gezerek kontrolleri sürdürüyor. Cadde ve sokakların bomboş kaldığı beldede sessizlik sürüyor. Kırmızı kategorideki Aksaray’da vaka sayısının yüksek olması gerekçesiyle dün itibariyle 5 günlük karantinaya alınan merkeze bağlı Yenikent beldesinde karantinanın 1. gününde cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Yaklaşık 5 bin 500 nüfusa sahip Yenikent beldesinde jandarma ekipleri de geniş güvenlik önlemleri aldı. Giriş çıkışları jandarma ekiplerince kapatılan beldede jandarma ekipleri cadde cadde, sokak sokak gezerek karantinayı anbean takip ediyor. Hiç kimsenin dışarıya çıkışına izin verilmeyen beldede yine jandarma ekipleri mobil karakol aracıyla anonslar yaparak vatandaşları bilgilendiriyor. Araçlardan, “Kıymetli vatandaşlarımız. Salgın nedeniyle kontrollü normalleşme dönemindeyiz. Hayatımızın her alanının normalleşmesi için tüm kurallara uymalıyız. Sağlımız için hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız” anonsları yapılıyor.



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