Karanlıkta fark edemediği yayaya çarptı: 1 Ölü

-YOLA FIRLAYAN AYAKKABI VE CEKET GÖRÜTÜSÜ

-OLAY YERİNDEN DETAY GÖRÜNTÜLER

-ÖLEN VATANDAŞIN AMBULANSTAN MORGA ALINMASI

-HASTANEDEN DETAYLAR



( ADIYAMAN ) ADIYAMAN



- Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yolda yürüyen yayaya otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Adıyaman Kara Karayolu 12. kilometresindeki Arılı köyü mevkiinde meydana geldi. Kahta’dan Adıyaman istikametine doğru giden Abdulrezzak B. (35) yönetimindeki 06 AD 6316 plakalı Hyundai marka otomobil yol kenarında yürüyen Ömer Yılmaz’ı (31) karanlıkta fark edemeyince çarptı. Meydana gelen feci kazada, Ömer Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada sürücü Abdulrezzak B. ile otomobil içinde bulunan Zehra B., ve Sümeye Azra B. yaralandı. Kcaza yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. (HT)



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