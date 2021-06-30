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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KARAMAN - Uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı

KARAMAN - Uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı

- Karaman Adalet Sarayı binası - Şüphelilerin adliyeye getirilmesiGÜNCELLEME - Karaman 'da uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı - Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla salıverildiGÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ VE ADLİ SÜREÇ EKLENDİKARAMAN (AA) - Karaman 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 zanlı gözaltına alındı. Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 26 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen 20 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 22 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların 2'sinin cezaevinde olduğu belirlendi.Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 50 gram eroin, bir miktar sentetik uyuşturucu ve hap, 2 tabanca, 4 tüfek, 70 mermi ve uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 5 bin 435 lira ile 675 avro, tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 sikke ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden Ç.K, N.İ. ve Y.S.Ş. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, M.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Öte yandan, soruşturma kapsamında 46 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.
Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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