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30 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
KARAMAN - Tartıştığı komşusu tarafından bıçaklanan kadın yaralandı

KARAMAN - Tartıştığı komşusu tarafından bıçaklanan kadın yaralandı

- Polis ekiplerinin olay yerinde incelemelerde bulunması Karaman 'da tartıştığı komşusu tarafından bıçaklanan kadın yaralandıKARAMAN (AA) - Karaman 'da tartıştığı komşusu tarafından bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi 707. Sokak'ta karşılaşan Cemal P. ile komşusu Deniz B. (30) arasında alacak meselesinden tartışma çıktı.Kavgaya dönüşen olayda Cemal P, Deniz B'yi kalçasından bıçakladı. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Hastane Yaralı Kadın Kadın Hasta 

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