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25 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
KARAMAN - Şüpheli ölüm

KARAMAN - Şüpheli ölüm

- Binadan görüntü - Ambulans ve polis ekipleri görüntüsü - Cenazenin taşınması ve aracın gidişi Karaman 'da şüpheli ölümKARAMAN (AA) - Karaman 'da bir kadın, banyoda ölü bulundu.İddiaya göre, İ.S, Yunus Emre Mahallesi'ndeki evde birlikte yaşadığı Esengül Prıehaeusser'ü (37), banyoda hareketsiz halde buldu.İhbar üzerine olay yerinde gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Prıehaeusser'in hayatını kaybettiğini belirledi.Yapılan incelemenin ardından Prıehaeusser'in cenazesi, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Polis, İ.S'yi ifadesini almak üzere emniyete götürdü.Soruşturma sürüyor.

Polis Şüpheli Ölüm Cenaze Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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