KARAMAN - Sokağa çıkma kısıtlaması

- Karaman 'dan görüntüler - Sokak ve Caddelerden görüntü - Polis ekiplerinden görüntüKARAMAN - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadele kapsamında, 81 ilde, yarın saat 05.00'da sona ermek üzere sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Karaman 'da kısıtlama ile cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Polis ekipleri araçları durdurarak uygulama yaptı.
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