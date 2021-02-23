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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
KARAMAN - Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

KARAMAN - Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

- Olay yerinden görüntüler Karaman 'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandıKARAMAN (AA) - Karaman 'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, motosikletli iki kişi, Rauf Denktaş Mahallesi 2. İstasyon Caddesi'nde yürüyen Mustafa T'ye tüfekle ateş edip kaçtı.Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan Mustafa T, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Mustafa T'nin, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Hastane Akalan Silahlı Saldırı Saldırı 

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