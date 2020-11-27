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27 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
KARAMAN - 'Kovid-19' denetimleri

KARAMAN - 'Kovid-19' denetimleri

KARAMAN - "Kovid - 19" denetimleri - Polis ekiplerinin araç sürücülerine yönelik yaptığı Kovid - 19 denetimi Karaman 'da "Kovid - 19" denetimleriKARAMAN (AA) - Karaman 'da polis ve zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirlerini denetledi. Karaman 'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Karaman Belediyesi zabıta ekipleri, kent genelinde belli noktalarda denetimler yaptı. Trafik polisleri kent merkezinde toplu ulaşım araçlarını durdurarak maske, mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştirdi. Bölge trafik ekipleri de Karaman - Konya ve Karaman - Mersin kara yolundaki uygulama noktalarında denetimlerini sürdürdü.Polis ekipleri kalabalık yerlerde vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.

Koronavirüs Alabalık Toplu Ulaşım Hijyen Denetimi Zabıta 

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