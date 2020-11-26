Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
KARAMAN - Kovid-19 denetimleri

KARAMAN - Kovid-19 denetimleri

- Pazar girişinde ekiplerin denetim yapması - Pazardaki müşterilerin alışveriş yapmasıKONYA (AA) - Konya, Karaman , Afyonkarahisar ile Aksaray'da polis ve zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirlerini denetledi.Konya il genelinde 40 ekiple uygulama gerçekleştiren trafik polisleri, toplu ulaşım araçlarını tek tek durdurarak maske, mesafe ve hijyen denetimi yaptı.Kent merkezindeki Nalçacı Caddesi'nde çok sayıda polisin katıldığı denetimlerde, kurallara uymadığı belirlenen sürücülere ceza kesildi.Kent merkezindeki pazarlarda da zabıta ekipleri gün boyu denetim yaptı.Semt pazarları, Melike Hatun Kadınlar Pazarı ve tarihi Bedesten Çarşısı'nda dolaşan zabıta ekipleri, maske kullanımı ve sosyal mesafeyi denetlerken, kurallara uymayanları uyardı.Kadınlar Pazarı esnafı Mustafa Tosun, denetimlerden memnuniyetini dile getirerek, "Kurallar bizler için. Alışveriş yapanlar da esnafımız da kurallara uyuyor. Genel olarak denetimler sıkılaştı ama kurallara uyuluyor." dedi.
Denetimlere katılan zabıta memurları da vatandaşların yüzde 90'ının kurallara uyduğunun gözlendiğini kaydetti.
- Karaman Karaman 'da da vatandaşların Hayat Eve Sığar (HES) koduyla giriş yaptığı pazar yerlerinde, "pazar yeri yöneticisi"nin koordinasyonunda denetimler yoğunlaştırıldı.Kemal Kaynaş Caddesi'nde kurulan semt pazarında, polis, bekçi ve zabıta ekiplerince sürekli maske ve sosyal mesafe denetimleri gerçekleştiriliyor, kurallara uymayanlara idari işlem yapılıyor.Giriş ve çıkışlarda polis ekipleri HES kodu uygulaması yaparak vatandaşları pazara alıyor. Sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik de denetimler yapan polis ekipleri, zaman zaman kimlik kontrolü gerçekleştiriyor.Bekçi ve zabıta ekipleri de pazarda devriye gezerek, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıyor. - AksarayAksaray'da, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Ulu Cami çevresi, Ankara ve Kafeler Caddesi ile toplu taşıma araçlarında maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı.Ekipler, toplu taşıma araçlarındaki yolcu ve sürücüleri maske, sosyal mesafe ile hijyen konularında uyardı.Denetimlerde 5 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan ceza kesildi. - AfyonkarahisarAfyonkarahisar'da ise Zafer Meydanı, Uzun Çarşı, Bankalar Caddesi, Yeşilyol Caddesi ve Ambaryolu'nda toplu taşıma araçlarında maske, mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştirildi.
Denetimlerde, toplu taşıma araçlarındaki yolcu ve sürücüler maske, sosyal mesafe ile hijyen konularında uyarıldı.Caddelerde de maske takmayan yayalar ve iş yeri sahipleri uyarılarak, tedbirlere uymaları sağlandı.

Alışveriş Toplu Taşıma Toplu Ulaşım Hijyen Denetimi Polis Ekipleri 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement