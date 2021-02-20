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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
KARAMAN - Konya ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

KARAMAN - Konya ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

- Karaman 'da boş cadde ve meydanlar Konya ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyorKONYA (AA) - Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, Konya, Karaman , Aksaray ve Afyonkarahisar'daki cadde ile meydanlarda sessizlik hakim oldu.Dün saat 21.00 itibarıyla başlayan ve 22 Şubat Pazartesi günü 05.00'te sona erecek kısıtlama kapsamında vatandaşlar, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadı.Konya'da Ankara Caddesi, Zafer ve Mevlana meydanları gibi kentin işlek bölgelerinde insan ve araç hareketliliği çok düşük seviyede kaldı.Vatandaşların, erken saatlerde yalnızca market ihtiyacını gidermek için dışarı çıktığı görüldü.
Polis ekipleri de kentin çeşitli noktalardaki denetimlerini sürdürüyor. - Karaman Karaman 'da, Aktekke Kent Meydanı, Atatürk Bulvarı, İsmet Paşa ve İstasyon caddeleri boş kaldı.Polis ekipleri, belli noktalarda uygulama yaparken, vatandaşların yürüme mesafesindeki bakkal ve marketlere gitmesine izin veriliyor. - AksarayAksaray'da kentin en işlek adreslerinden 15 Temmuz Milli İrade Meydanı başta olmak üzere Ankara ve Kafeler caddeleri boş kaldı.Polis, zabıta ekipleri ve mahalle bekçileri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.Kentte vatandaşlar, yürüme mesafesindeki market ve fırınlara giderek alışveriş yaptı. - AfyonkarahisarAfyonkarahisar'da ise Kent Meydanı, Yeşilyol, Ambaryolu ve Ordu Bulvarı başta olmak üzere işlek yerlerde sessizlik hakim oldu.Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama dışındaki çalışanların bulunduğu kentte, polis ve jandarma ekipleri de sorumluluk alanlarında uygulama ve izin belgesi denetimi yaptı.Polis ekipleri, kentin çeşitli noktalarında uygulamalarını sürdürüyor.

Hafta Sonu Koronavirüs Alışveriş Jandarma Karahisar 

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