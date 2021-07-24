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KARAMAN - Komşu kavgasında 7 kişi yaralandı
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24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
KARAMAN - Komşu kavgasında 7 kişi yaralandı

KARAMAN - Komşu kavgasında 7 kişi yaralandı

- Komşu kavgası - Yaralıların hastaneye getirilmesi - Yaralıların ambulansa taşınması - Polis ekiplerinin çalışması Karaman 'da komşu kavgasında 7 kişi yaralandıKARAMAN (AA) - Karaman 'da av tüfeği, taş ve sopaların kullanıldığı komşu kavgasında 2'si ağır 7 kişi yaralandı.Çeltek Mahallesi Emin Musa Türbesi parkında dün gece Mustafa Ataş, komşusu Rasim Arpagünü tarafından belirlenemeyen nedenle darpedildi. Bugün Mustafa Aktaş ve Rasim Arpagünü, Mustafa Ataş'ın evine gelerek ellerindeki sopalarla Mustafa ve Zekeriya Ataş'ı darp etti. Kavgaya diğer aile fertleri de karıştı. Mustafa Ataş ise evden aldığı av tüfeğiyle karşı gruba 2 el ateş etti.Mustafa Aktaş ve Zeki Tayyip Tekin, tüfekten çıkan saçmalarla, Zekeriya Ataş, Dursun ve Rasim Arpagünü ile Gülhan ve Fatma Kara ise taş ve sopa darbeleriyle yaralandı.Yaralılar Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastanede tedavi altına alındı. Mustafa Aktaş ve Zeki Tayyip Tekin'in hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.Olay sonrası polis ekipleri hastanede ve olay yerinde geniş güvenlik tedbiri aldı.

Polis Hastane Komşu Kavgası Altın Polis Ekipleri 

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