Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Karaman’ın Ermenek ilçesi ile 26 köy karantinaya alındı

Karaman’ın Ermenek ilçesi ile 26 köy karantinaya alındı

Ermenek Muhabiri Zekeriya Başar'ın sunumu

Karantina Jandarma Cenaze Toplantı Kışla 

-İlçe girişinde polisin denetim yapması
-İlçe merkezinden görüntü

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’ın Ermenek ilçesi ve ilçeye bağlı 2 belde ile 26 köyde, artan korona virüs vakaları nedeniyle 22-26 Şubat tarihleri arasında karantina kararı alındı. Ermenek ilçesinde son günlerde artan korona virüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Hacı Osman Hökelekli başkanlığında toplantı yaptı. Yapılan toplantı sonrası ilçede 22-26 Şubat tarihleri arasında karantina kararı alındı. Buna göre; ilçe merkezi ile ilçeye bağlı 2 belde ve 26 köye giriş ve çıkışlar yasaklandı. İlçe merkezi ve köyler arasında cenaze, taziye ve akraba ziyaretleri de yasaklandı. İlçede yaşayan vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılayabilmesi için market, bakkal, manav ve kasaplar 10.00- 17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek. 22 Şubat saat 05.00'da başlayacak karantina, 26 Şubat 21.00'de sona erecek. Karantinan kararının alınmasının ardından ilçe girişlerinde polis ve jandarma ekipleri kontrol noktaları oluşturarak denetimlerini sıklaştırdığı görüldü.
Karantina kararı alınan Ermenek ilçe merkezi ile köylerdeki pozitif vaka sayısının 90’ı bulduğu, temaslı sayısının da 150’nin üzerinde olduğu öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement