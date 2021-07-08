KARAMAN - Havacılık Şenliği Model Uçak Sergisi

- Havacılık Şenliği Model Uçak Sergisi - Paramotor uçuş gösterisi - Model uçak ve akrobasi uçuşları - Senliğe katılan davetli ve vatandaşların sergiyi gezmeleri Karaman 'da Havacılık Şenliği Model Uçak Sergisi düzenlendiKARAMAN (AA) - Karaman 'da, 2021 Yunus Emre Yılı kapsamında Havacılık Şenliği Model Uçak Sergisi düzenlendi. 2021 Yunus Emre Yılı kapsamında Karaman Valiliği, Karaman İl Özel İdaresi ve Karaman oğlu Mehmetbey Üniversitesi iş birliğinde Piri Reis Kültür Merkezi’nde Havacılık Şenliği Model Uçak Sergisi açıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda ilk olarak paramotor gösterisi yapıldı. Uçan paramotorlardan biri Türk Bayrağı taşırken, diğeri de Yunus Emre'nin sözlerini taşıyan bir pankart açtı.Daha sonra program, model uçak ile akrobasi gösterisi ile devam etti. Gösterinin ardından Vali Mehmet Alpaslan Işık, öğrencilerin yaptığı model uçak sergisini gezdikten sonra program sona erdi.Düzenlenen sergiye, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karaman oğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Namık Ak, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İsmail Şahin, daire müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.
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