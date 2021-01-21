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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Karaman’daki operasyonda son 11 kişi de adliyeye sevk edildi

Karaman’daki operasyonda son 11 kişi de adliyeye sevk edildi

Şahısların adliyeye çıkarılması

Adli Kontrol Uyuşturucu Metamfetamin Suç Örgütü Harekat Polisi 

-Adliye görüntüsü

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman'da düzenlenen operasyonda organize suç örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 10’u kadın 41 kişiden son 11 şüphelide adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince beş gün önce gözaltına alınan son 11 şüpheli emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarıldı. Operasyon kapsamında işlemleri tamamlandıktan sonra guruplar halinde adliyeye sevk edilen 30 kişiden 20’si tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 4’ü adli kontrol şartı, 6’sı da emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.Karaman’da 16 Ocak sabahı Konya’dan gelen özel harekat polisinin de destek verdiği ve 300 polisin katılımıyla 36 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, organize suç örgütü üyesi oldukları ileri sürülen 10'u kadın 41 şüpheli evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilerin, uyuşturucuya alıştırdıkları kadınların görüntülerini de çekerek şantajla fuhuş yaptırdıkları ileri sürüldü.Şahısların ev ve işyerleri ile araçlarında yapılan aramalarda da 5 adet tabanca, 5 adet tüfek, 7 adet 6136 sayılı kanun kapsamında bıçak, 102 mermi, 450 adet uyuşturucu hap, 25 gram esrar, 13 gram metamfetamin ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
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