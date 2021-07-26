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Karaman’daki komşu kavgasında hayatını kaybeden şahıs toprağa verildi
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Karaman’daki komşu kavgasında hayatını kaybeden şahıs toprağa verildi

Karaman’daki komşu kavgasında hayatını kaybeden şahıs toprağa verildi

Zanlının adliyeye getirilişi

Komşu Kavgası Silahlı Kavga Cenaze Namazı Nayet Zanlısı Çocuk Parkı 

-Kavgada ölen Mustafa Aktaş'ın cenaze namazının kılınması
-Ölen Mustafa Aktaş'ın fotoğrafı
-Arşiv görüntüler

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’da, çocuk parkında iki komşu arasında yaşanan sopalı silahlı kavgada tüfekle vurularak hayatını kaybeden 30 yaşındaki Mustafa Aktaş, toprağa verildi.
Cinayet zanlısı ise tutuklanarak cezaevine kondu. Olay, geçtiğimiz Cumartesi güne akşam saatlerinde Çeltek Mahallesinde bulunan Emir Musa Parkı’nda yaşandı. İddiaya göre, olaydan bir gün önce iki aile arasından çocuk meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma aile büyüklerinin araya girmesiyle yatıştırıldı. Olaydan bir gün sonra akşam saatlerinde aynı parkta yine iki komşu arasında sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Diğer aile bireylerinin de karıştığı sopalı silahlı kavgada Mustafa Aktaş ile birlikte iki taraftan 6 kişi tüfekten çıkan saçmalarla ve darp edilerek yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastanede tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Mustafa Aktaş (30) kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Aktaş için öğle namazını müteakip Ahmet Yesevi Camisinde cenaze namazı kılındı. Namaza Aktaş’ın yakınları ve arkadaşları katıldı.
Kılınan namazın ardından Mustafa Aktaş, dualarla şehir mezarlığına defnedildi. Olaydan sonra gözaltına alınan M.A. ise emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine kondu. (ARD-MD-AH-
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