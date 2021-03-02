- Karaman’da yüz yüze eğitim başladı

-Sınıflardaki öğrenciler

-Öğrenciler ile röp

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( KARAMAN )- Korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı kalan okulların yeniden eğitime başlaması ile birlikte okul koridorları çocukların sesleriyle şenlendi KARAMAN



- Yüksek riskli iller arasında yer alan Karaman’da eğitim öğretime açılan okullarda öğrenciler sabah saatlerinde ilk derslerine girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası normalleşme açıklamalarının ardından tüm yurtta ilkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki gün yapılacak. 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat, 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak başladı.

Cumhuriyet Nihat Arslan İlkokulunda okuyan öğrenciler sabah saatlerinde okullarına geldi. Okul girişinde görevliler tarafından karşılanan öğrenciler ateşleri ölçüldükten sonra tek tek sınıflarına alındılar. Eğitimin başlamasıyla birlikte okul koridorları ve bahçesi çocuk sesleriyle şenlendi. Ders başı yapan minik öğrenciler ise okulları ve arkadaşlarına kavuştukları için çok mutlu olduklarını belirterek, okullarının bir daha kapanmamasını istediler. (MD-FM-



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