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1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Karaman'da üzerine yük asansörü düşen market sorumlusu öldü

Karaman'da üzerine yük asansörü düşen market sorumlusu öldü

Olay yerindeki ambulans ve polis araçları

Sağlık Ekibi Yük Asansörü Cenaze Cenaze Aracı Polis Ekipleri 

-Olayın meydana geldiği market
-Sezgin’in sinir krizleri geçiren yakınları
-Cenazenin cenaze aracına alınması
-Sezgin’in fotoğrafı

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman'da üzerine yük asansörü düşen market sorumlusu bir kişi, hayatını kaybetti. Olay, öğle saatlerinde Gevher Hatun Mahallesi 1841. Sokak’ta bulunan marketler zincirinin şubesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, market sorumlusu olarak çalıştığı öğrenilen ve bir çocuk babası olan Orhan Şafak Sezgin’in (35) üzerine yük asansörü düştü. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Şafak Sezgin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olayı duyarak markete gelen Şafak Sezgin’in yakınları ise sinir krizleri geçirerek gözyaşlarına hakim olamadı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Sezgin’in cenazesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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