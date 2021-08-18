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Karaman’da uyuşturucudan gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Karaman’da uyuşturucudan gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı

Karaman’da uyuşturucudan gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı

Zanlının adliyeye getirilişi

Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Madde Akalan Gözaltı 

-Yakalanan hapların fotoğrafı

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.T isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde duyum alması üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından E.T., yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelin adresinde arama yapan ekiplerse 486 adet ecstasy hap ile 76 adet yeşil reçeteyle satılan hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine kondu.
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