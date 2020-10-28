Karaman’da uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı

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( KARAMAN ) KARAMAN



- Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.Y, Y.T., ve A.R.C.'yi uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalayarak gözaltına alırken, bir miktarda uyuşturucu hap ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken A.Y., ve A.R.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (MD-



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