Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Karaman’da uçan çatı, altgeçidi trafiğe kapattı

Karaman’da uçan çatı, altgeçidi trafiğe kapattı

Altgeçide uçan çatı

Köprülü Felaket Şiddetli Rüzgar 

-Polisin altgeçidi trafiğe kapatması
-Yola uçan çatının kepçeyle yoldan çekilmesi

( KARAMAN ) - KARAMAN

- Karaman’da şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatı, köprülü kavşağın altgeçit çıkışını trafiğe kapattı. Olay, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Ereğli köprülü kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hangi binanın çatısından koptuğu henüz tespit edilemeyen çinko çatı, rüzgarında etkisiyle köprülü kavşağın altgeçit kısmına düşerek yolun sanayi tarafına olan kısmını trafiğe kapattı. Polis ekipleri herhangi bir kazaya yol açmaması için altgeçidi bir süreliğine trafiğe kapattı. Uçan çatı, Karaman Belediyesi ekipleri tarafından kepçe yardımıyla kaldırılmasının ardından altgeçit yeniden trafiğe açıldı. Çatının uçtuğu esnada yoldan hiçbir aracın geçmemesi ise olası bir felaketin önüne geçti. (MD-AH-
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement