Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Karaman'da traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Karaman'da traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Olay yerindeki traktör

Sağlık Ekibi Jandarma Kalp Krizi Cenaze Aracı Sağlık Ekipleri 

-Cesedin cenaze aracına koyulması
-Cenazenin kaldırılması sırasında Kara'nın yakınlarının ağlaması
-Olay yerindeki jandarma ekipleri
-Ölen Mehmet Kara'nın fotoğrafı
-Detaylar

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman'da kullandığı traktörden düşerek arka tekerin altında kalan çiftçi olay yerinde hayatını kaybetti. Olay, akşam saat 20.30 sıralarında merkeze bağlı Morcalı köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, köyün Boyalık mevkisindeki bağına kullandığı 38 D 2971 plakalı traktörle çalışmaya giden Mehmet Kara (61), akşam eve dönmemesi üzerine telaşlanan yakınları bölgeye bakmaya gitti. Kara'nın traktörün sağ arka tekerinin altında hareketsiz bir şekilde yattığını gören yakınları durumu hemen sağlık ekipleri ile jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Kara'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kara'nın cesedi, cenaze aracıyla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kara'nın seyir halinde olan traktörün sağ arka tekerinin altına dengesini kaybederek mi yoksa kalp krizi geçirmesi sonucumu düşerek öldüğü yapılacak olan otopsiden sonra belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement