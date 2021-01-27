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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Karaman’da toz fırtınası tırın konteynerini uçurdu

- Karaman’da toz fırtınası tırın konteynerini uçurdu

Yolda oluşan tuz fırtınası

Şiddetli Rüzgar 

-Yolda seyreden araçlar
-Tırın kasasından uçan konteyner
-Detaylar

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’da şiddetli rüzgar nedeniyle oluşan fırtına tırın tonlarca ağırlıktaki konteynerini yerinden söküp uçurdu. Hızı saatte yaklaşık 80 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar hayatın olumsuz yönde etkiledi. Karaman-Konya Karayolu Kazımkarabekir ilçesi yakınlarında ise şiddetli rüzgar nedeniyle toz fırtınası çıktı. Şehirlerarası yol üzerinde oluşan toz fırtınası zaman zaman sürücülere zor anlar yaşattı. Rüzgar ve oluşan toz fırtınasında bir tırın tonlarca ağırlıktaki konteyneri yol kenarına uçtu. Tırın kupası da yolun refüjünde kalırken, konteynerin uçması sırasında yoldan başka aracın geçmemesi ise olası facianın önüne geçti. Bölge trafik ekipleri şiddetli rüzgar ve toz fırtınası nedeniyle Karaman-Konya kara yolu üzerinde tedbir alarak sürücülerin yavaş seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu. (MD-AH-
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