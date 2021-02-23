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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Karaman’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Karaman’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Yaralı şahsın ambulansa alınması

Hastane Olay Yeri İnceleme Silahlı Saldırı Pompalı Tüfek Saldırı 

-Polisin çevre güvenliği alması
-Olay yerindeki boş kartuşlar
-Detaylar

( KARAMAN ) - KARAMAN

- Karaman’da sokak ortasında pompalı tüfekle vurularak yaralanan bir kişi, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Olay, saat 14.30 sıralarında Rauf Denktaş Mahallesi 2. İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen M.T. ile A.Y., cadde üzerinde karşılaştı. A.Y., üzerinde taşıdığı pompalı tüfekle herkesin gözü önünde M.T.’ye 3 el ateş etti. Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan M.T., bir işyerine sığınırken, saldırgan A.Y.’de motosikletle olay yerinden hızla kaçtı. Saçmaların isabet ettiği park halindeki bir otomobilinde camı kırıldı. Yaralı M.T., çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis, kaçan A.Y.’yi yakalamak için çalışma başlatırken, olay yeri inceleme ekibi de olay yerinde çalışma yaptı. (MD-AH-
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