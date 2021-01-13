Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Karaman’da şiddetli rüzgar ağaçları devirdi

Karaman’da şiddetli rüzgar ağaçları devirdi

Karaman Konya yolunda devrilen ağaç

Karayolları Güvenlik Önlemi Şiddetli Rüzgar 

-Kara yolları ekiplerinin devrilen ağacı kaldırması
-Yola kırılan dalların süpürülmesi
-Caddeye devrilen ağaç
-Belediye ekiplerinin devrilen ağacı keserek kamyona yüklemesi

( KARAMAN ) - KARAMAN

- Karaman’da şiddetli rüzgar, yol kenarında ve kaldırım üzerinde bulunan iki ağacın devrilmesine neden oldu. Karaman ve çevresinde gece yarısı başlayan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sabaha karşı şiddetini arttıran rüzgar, Karaman-Konya Karayolunun 1. kilometresinde yol kenarında bulunan ağacı devirdi. Devrilen ağaç nedeniyle yolun tek şeridi kısmen trafiğe kapandı. Bölge Trafik ekipleri ağacın devrildiği yerde güvenlik önlemi aldı. Devrilen ağaç daha sonra karayolları görevlileri tarafından kaldırılırken, yola kırılan dallar da süpürüldü. Çeltek Mahallesi Behçet Kemal Çağlar Caddesi üzerindeki refüjde bulunan bir ağaçta rüzgara dayanamayarak kökünden kırılarak devrildi. Devrilen ağaç caddenin tek şeridini ulaşıma kapattı. Trafik ekibi cadde üzerinde tedbir alırken, devrilen ağaç Karaman Belediyesi ekiplerince cadde üzerinden kaldırıldı. (MD-AH-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı