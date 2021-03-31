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31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Karaman’da seyir halindeki otomobil alev aldı

Karaman’da seyir halindeki otomobil alev aldı

Araçtan dumanlar çıkması

Polis Söndürme Tüpü Bild Güvenlik Önlemi Elektrik Kontağı 

-İtfaiyenin araçta soğutma çalışması yapması
-Aracın çekiciyle kaldırılması

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’da seyir halindeki bir otomobil motor kısmından alev aldı. Yanan otomobil, yoldan geçen vatandaşların müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangın, akşam saatlerinde Zembilli Ali Efendi Mahallesi, Alpaslan Türkeş Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. yönetimindeki 70 AAY 984 plakalı otomobil seyir halinde iken bir anda motor kısmından alev aldı. Otomobilin motor kısmından dumanların yükseldiğini fark eden sürücü ise aracı durdurarak itfaiyeden yardım istedi. O sırada yoldan geçen bir vatandaş yangın söndürme tüpü ile alevlere müdahale ederken, olay yerine gelen polis ekipler de yolda güvenlik önlemi aldı. Daha sonra gelen itfaiye ekibi de otomobilde soğutma çalışması yaptı. Yangının elektrik kontağından dolayı çıktığı belirlenirken, maddi hasar oluşan otomobilse çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. (ARD-MD-
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