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17 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Karaman’da rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın 5 evi küle çevirdi

Karaman’da rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın 5 evi küle çevirdi

Yanan evler

Jandarma Bild Gesi Yangına Müdahale Trol 

-Yangın söndürme çalışmaları
-Detaylar

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’ın Ermenek ilçesinde çıkan yangında 5 ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın olayı, iftar saatinde ilçeye bağlı Eskice köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, köydeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Yangın rüzgarında etkisiyle büyüyerek bitişiğindeki diğer 4 eve daha sıçradı. Bunun üzerine köylüler durumu hemen itfaiye ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine ulaşan itfaiye, köylülerle birlikte yangına müdahale etti. Jandarmada yangın bölgesinde güvenlik tedbiri aldı. Diğer ilçelerden itfaiye ekiplerinin de gelmesiyle birlikte yangın 2 saatlik çalışmanın ardından söndürülerek kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, evlerden birinde oturan ailenin yangın sırasında tahliye edildiği, diğer evlerde de kimsenin bulunmadığı belirtildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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