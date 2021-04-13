Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Karaman'da park halindeki otomobil alev alev yandı

Karaman'da park halindeki otomobil alev alev yandı

İtfaiyenin yanan otomobile müdahalesi

Polis Bild Polis Ekipleri 

-Motor kısmı tamamen yanan otomobil
-Çevre güvenliği alan polis
-Detaylar

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman'da park halindeki bir otomobil motor kısmından alev alması sonucu yanarak kullanılamaz hale geldi. Yanan otomobil vatandaşların ihbarıyla gelen itfaiye tarafından söndürüldü. Yangın, saat 23.00 sıralarında Yunuskent Mahallesi Şehit Ferhat Şarlak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 VKJ 21 plakalı Volvo marka otomobil, park halindeyken biranda motor kısmından alev aldı. Otomobilin yandığını gören mahalle sakinleri durumu hemen 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis caddede üzerinde güvenlik tedbiri alırken, itfaiye ekibi de yanan otomobile müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında, motor kısmı tamamen yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin elektrik kablolarının şase yapması sonucu yanmış olabileceği tahmin ediliyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement