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01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Karaman'da mezar taşları kırıldı

Karaman'da mezar taşları kırıldı

Mezarlık yazısı

Mezar Taşları Parmak Parmak İzi Olay Yeri İnceleme Mezar Taşı 

-Zarar verilen mezar taşları
-Olay yeri inceleme ekibinin çalışması
-Detaylar

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman'da şehir mezarlığında, bazı mezar taşları kırılarak tahrip edildi. Olay, Hamidiye Mahallesi’ndeki şehir mezarlığında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mezarlık bekçisi mezarlık içerisinde sabah saatlerinde yaptığı kontroller esnasında sekiz adet mezar taşının kırılarak tahrip edildiği tespit ederek durumu polise bildirdi. Bunun üzerine Karaman Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekibi mezar taşlarında inceleme ve parmak izi çalışması yaptı. Ekipler kırılan mezar taşı yanında bulunan alkol şişesinden de parmak izi aldı. Polis, mezar taşlarına zarar veren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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